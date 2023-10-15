Правительство РФ одобрило: что за новые меры поддержки работающих родителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Какие подробности известны, что изменится?

«Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона „О государственных пособиях гражданам, имеющим детей“», — говорится в сообщении.

Также изменения планируется внести в 111-ю статью «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Новые правила будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное социальное страхование по причине временной нетрудоспособности или материнства. Проекты направят в Госдуму.

Какие появятся новые меры поддержки родителей

В действующей статье 256 ТК РФ указано, что в отпуске по уходу за ребенком женщины могут работать неполный рабочий день или на дому с сохранением права на получение пособия. Минтруд предлагает оставить выплаты и для работающих полный день матерей. В министерстве считают, что это повысит качество жизни семей и стимулирует женщин к досрочному выходу из декрета.

Средний размер пособия в 2024 году составит 17 811 рублей, в 2025 году — 20 406 рублей, в 2026 году — 22 458 рублей. В связи с этим, согласно подсчетам Минтруда, дополнительные расходы бюджета в случае принятия законопроекта в 2024 году составят 1,4 млрд рублей, в 2025 году — 1,6 млрд, в 2026 году — 1,8 млрд.

По словам главы Соцфонда России (СФР) Сергея Чиркова, декретные пособия в России увеличат на 54%. В 2025 году также планируется дальнейший рост бюджетных расходов на пособия.

«Выплаты в следующем году вырастут в 1,5 раза, а через год, то есть в 2025 году, они увеличатся в два раза», — пояснил он.

Член Совфеда и председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова отметила, что в условиях экономического кризиса финансовая поддержка матерей важна, но едва ли это простимулирует повышение рождаемости в стране. Она подчеркнула, что пособие по беременности и родам равняется 100% средней зарплаты работающей женщины, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 40%.

«Прямого следствия между повышением выплат и повышением рождаемости вряд ли можно ожидать, так как проблема бедности никуда не делась, особенно если говорить о семьях и женщинах, живущих в сельской местности», — высказалась Епифанова.

Какой будет материнский капитал в 2024 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России» рассказал, что материнский капитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей. За второго ребенка гражданам положены 834 тысячи рублей.

«Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребенка — около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», — сообщил он.

Министр отметил, что в 2024 году на материнский капитал могут рассчитывать более 1 млн семей. Сумма выплаты будет увеличена в соответствии с уровнем фактической инфляции в 2023 году.

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