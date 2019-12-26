https://static.news.ru/photo/56613bfa-2817-11ea-b13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Правительство России планирует отменить запрет на использование автобусов старше 10 лет для перевозки детей. Это касается транспортных средств категории М3, которые весят более пяти тонн.

Сообщается, что автобусы должны будут отвечать строгим техническим требованиям, в частности, на них должны быть установлены тахографы и системы ГЛОНАСС.

Основным условием безопасной эксплуатации автобуса является его техническое состояние, для этого транспортные средства должны регулярно проходить техосмотр. Норма по регулированию возраста приводит к сокращению автопарка, подходящего для перевозки, что сказывается на стоимости услуг, — цитирует ТАСС представителей Минэкономразвития.

Также члены правительства назвали этот запрет избыточным . По их мнению, он может привести к подорожанию туристических услуг.

В июле 2019 года NEWS.ru сообщал, что рейсовые автобусы предложили снабдить ремнями безопасности для детей.