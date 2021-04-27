Правительство РФ может возобновить полёты в Европу

https://static.news.ru/photo/832bd416-a759-11eb-be84-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти поручили ведомствам оценить возможность возобновления авиасообщения с некоторыми европейскими странами. Об этом сообщает ФАН.

МИД РФ, Росавиацию и Роспотребнадзор обязали предоставить все необходимые сведения по этому поводу к 11 мая. Как уточняет РБК, поручение отдала вице-премьер Татьяна Голикова.

В случае если поданные данные будут соответствовать всем необходимым критериями, то авиаперелёты могут возобновиться. В частности, речь идёт об Ирландии, Дании, Люксембурге, Италии, Португалии, Кипре и Мальте.

Также могут быть расширены маршруты в Японию, Грецию, Сербию, Финляндию и другие страны. Тем не менее пока этот вопрос ещё рассматривается. В случае если данные окажутся неудовлетворительными, о возобновлении авиаперелётов придётся на какое-то время забыть.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, когда возобновится авиасообщение с Хорватией и Черногорией. По его словам, это произойдёт в ближайшее время. Он уточнил, что эти страны не смогут стать альтернативой Турции для отдыха россиян.