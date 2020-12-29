Правительство разрешило переносить туры, купленные по программе кешбэка

https://static.news.ru/photo/95d16d78-4b39-11eb-a958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российское правительство разрешило переносить туры, приобретённые по программе кешбэка, до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным пресс-службы кабмина, эта возможность доступна тем, кто купил туры или забронировали отели по программе туристического кешбэка.

Такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, — уточнили в правительстве.

Точный срок переноса необходимо определять дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, оказавшим туристическую услугу. Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года.

Правила также доступна тем, кто купил туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Как писал NEWS.ru, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что в программу туристического кешбэка может быть включён весь санаторно-курортный комплекс страны, а не только здравницы, прошедшие классификацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что неизрасходованные в 2020 году средства на программу туристического кешбэка будут перенесены на следующий год. По его словам, на программу правительство выделило 15 млрд рублей, однако израсходовано было лишь 1,2 млрд рублей.

Программа призвана стимулировать доступные внутренние туристические поездки через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Она была анонсирована на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежных направлений.

Россиянам был предложен список направлений, куда они могут отправиться, рассчитывая на возврат части средств. При этом оплачиваться путёвка должна картой «Мир». Возврат средств осуществляется в течение пяти дней с момента оплаты тура.

При этом, если первоначально размер кешбэка составлял максимум 15 тысяч рублей, то впоследствии он был увеличен до 20 тысяч. В целом же можно вернуть 20% от тура любой стоимости, но не больше установленного лимита.