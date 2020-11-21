Правительство расширило правила предоставления субсидий туроператорам

https://static.news.ru/photo/bd4ae1dc-2bf8-11eb-87ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В правила предоставления субсидий туроператорам в связи с пандемией коронавирусной инфекции внесены изменения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Отмечается, что изначально в правилах уточнялось, что субсидия предоставляется лишь тем туроператорам, которые вывозят граждан в течение двух дней после официального введения ограничений в стране пребывания. Но на деле компаниям пришлось возвращать туристов из-за границы раньше, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Изменения введены, чтобы такие туроператоры также могли получить субсидии.

Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране, — говорится в сообщении.

Ранее на поддержку туристической отрасли правительство выделило 3,5 млрд рублей. Средства предназначены для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов, а также для компенсации затрат на вывоз туристов из стран, где ситуация с коронавирусом ухудшается.

NEWS.ru писал, что российское правительство одобрило проект распоряжения о выделении средств на предупреждение распространения COVID-19. Он направлен на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом.