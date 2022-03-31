Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

Правительство России внесло изменения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство. Теперь в него включено несколько новых наименований, в том числе лекарство от коронавируса, сообщается в Telegram-канале кабмина.

В перечень добавлены молнупиравир, который применяется для лечения COVID-19, а также три дополнительные формы противовирусного препарата фавипиравир — порошок, концентрат, лиофилизат.

Это решение позволит сделать указанные лекарства более доступными для граждан. Препараты из списка жизненно необходимых и важнейших используют при лечении по программе ОМС и бесплатно выдают льготникам по рецептам лечащих врачей, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что согласно информации федерального портала проектов нормативных правовых актов, Минздрав РФ может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. Отмечается, что новая мера позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке. В документе сообщается, что Минздрав также сможет перераспределять такие препараты в регионах России по результатам мониторинга.