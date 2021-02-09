Правительство прокомментировало информацию о новом пакете соцподдержки

https://static.news.ru/photo/1176f1ae-6abc-11eb-b8b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России выступило с комментарием относительно информации о новом пакете социальной поддержки. Кабмин пояснил, что она носит долгосрочный и системный характер.

Ранее агентство Reuters опубликовало материал, из которого следовало, что правительство РФ рассматривает новый пакет соцподдержки на общую сумму не менее $6,7 млрд. Кабинет министров пояснил, что его главной задачей остаётся поддержка населения.

Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Уточняется, что выполнение социальных обязательств государства перед гражданами имеет приоритет при определении основ государственной политики, а также при долгосрочном планировании и вёрстке федерального бюджета. Кабмин подчёркивает, что ежегодно реализуется комплекс мер соцподдержки и перечень инструментов, направленных на это, постоянно расширяется.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что доходы россиян будут восстанавливаться в третьем и четвёртом кварталах 2021 года. По мнению министра, это произойдёт после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. При этом Решетников отметил, что рост экономики начался уже сейчас. Однако увеличивать финансирование плана восстановления отечественной экономики не планируется, признался Решетников. Тем не менее не исключено принятие точечных решений по данному вопросу. Ранее предусмотренные средства пойдут на социальную поддержку граждан.