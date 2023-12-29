Правительство продлило меры поддержки рынка труда на 2024 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ продлило меры поддержки рынка труда, сообщает пресс-служба кабмина. Они будут действовать до конца 2024 года. Речь о гражданах, находящихся под риском увольнения, а также о тех, кто переведен на неполный рабочий день, отправлен в неоплачиваемый отпуск или испытывает трудности с поиском работы.

Как отмечается, центры занятости будут оказывать им помощь с временным трудоустройством, открытием собственного дела, переобучением и другим. Для получения этих услуг нужно обратиться в службу занятости своего региона. Те, кто зарегистрирован по месту жительства в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, могут обращаться в центры занятости по месту пребывания.

Данные меры запущены правительством в 2022 году для снижения напряженности на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления. По данным правительства, поддержкой воспользовались свыше 360 тысяч человек.

Ранее руководитель агентства по подбору персонала Илья Варакин рассказал, как добиться повышения зарплаты. По его словам, это будет сделать довольно сложно, если на сайтах по поиску вакансий резюме по вашей специальности больше, чем предложений. В этом случае он советует идти на дополнительные курсы и брать новые проекты.