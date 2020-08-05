Правительство пришло к компромиссу по либерализации шельфа

https://static.news.ru/photo/ce19ad46-d747-11ea-9acc-fa163e074e61_660.jpg Фото: будущее-арктики.рф

Представитель Минэнерго сообщил о том, что законопроект о либерализации доступа на шельф Арктики был направлен в федеральные органы исполнительной власти.

На сегодняшний день на нём могут работать только «Газпром» и «Роснефть». Однако по итогам совещания было принято решение о том, что госдоля в новых проектах составит 50% минус одна акция.

По итогам совещания у заместителя председателя правительства Юрия Трутнева было принято решение определить долю России на уровне 50% минус одна акция, — цитирует сообщение РБК.

Это говорит о компромиссе между Минэнерго и Минвостокразвития. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, ещё 21 июля 2020 года почти все ведомства согласовали документ. Разногласия оставались лишь с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой. Либерализовать доступ на шельф Арктики Трутнев предложил президенту России ещё в июле 2019 года.

Он также напомнил о том, что право на доступ к шельфу в 2012 году получили госкомпании с пятилетним опытом работы. Тогда правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа и обязало организации пробурить 86 скважин. Однако за 7,5 года было пробурено только пять.

Эксперты оценивают ресурсы нераспределённого фонда в 11,5 трлн куб. м природного газа и 2,7 млрд т нефти — это лишь 10% от всех ресурсов шельфа.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Россия заявила о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа.