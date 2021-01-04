Правительство предусмотрит инклюзивные смены отдыха для детей

https://static.news.ru/photo/1dcfeabc-4e8a-11eb-89eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До 1 декабря текущего года члены правительства должны предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Кремля.

Перечень поручений был представлен по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря 2020 года. Указ главы государства, касающийся инклюзивных смен отдыха для детей, правительство должно выполнить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей, включая необходимое техническое и кадровое обеспечение. Срок — 1 декабря, — говорится на сайте Кремля.

Ранее Путин поручил правительству России ввести упрощённый режим получения инвалидности на время пандемии коронавируса. Данное поручение кабмин должен будет выполнить до 1 февраля 2021 года.

Президент также поручил правительству и ЦБ проработать механизм дополнительной защиты слабозащищённых групп граждан, в том числе инвалидов и пенсионеров, от банковских мошенников, писал NEWS.ru.