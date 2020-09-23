Правительство предложило устанавливать умные счётчики за счёт жильцов

https://static.news.ru/photo/f78bbc86-fe35-11ea-8b94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya//Global Look Press

Стоимость установки умных счётчиков могут включить в коммунальные платежи россиян. Предложение правительство направило профильным ведомствам. Такая инициатива властей может привести к сверхнормативному росту платежей за коммунальные услуги.

Как пишет «Коммерсант», вице-премьер Юрий Борисов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго, Минэкономразвития проработать это предложение, а также принять меры для сглаживания эффекта от роста коммунальных платежей. Срок исполнения поручения — 19 ноября.

Кроме того, в перечне поручений указывается, что до 6 октября ведомства должны представить предложения по «дополнительному росту тарифов на электроэнергию», который учитывает затраты на установку приборов, в течение не менее трёх лет.

В документе также отмечается, что «факторы, связанные с организацией учёта электроэнергии», могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, который ограничен предельными индексами, устанавливаемыми для каждого отдельного региона.

Как писал NEWS.ru, с 2022 года будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учёта электроэнергии, которые будут передавать данные в энергокомпании онлайн. При этом было обещано, что россиян освободят от необходимости покупать и оплачивать установку новых приборов учёта электроэнергии. Сообщалось, что это обязанность электросетевых компаний и гарантирующих поставщиков.

В Минэнерго также заверяли, что установка новых счётчиков не приведёт к росту тарифов, расходы на их закупку и установку энергокомпании компенсируют за счёт экономии от сокращения потерь электроэнергии — она оценивается в 70–80 млрд рублей в год.