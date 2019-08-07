https://static.news.ru/photo/92e9bffa-b90b-11e9-aab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Кабинет министров РФ поддержал законопроект, предусматривающий содержание попавших в СИЗО беременных и матерей с детьми до трёх лет в отдельных камерах.

По данным ТАСС , правительство поставило условие — проект закона должен быть доработан. В частности, предмет правового регулирования должен быть отражён в его наименовании. Кроме того, необходимо обоснование порядку вступления инициативы в силу, который не соответствует общему порядку, установленному законом.

Сам законопроект предусматривает введение нормы санитарной площади на каждого малолетнего ребёнка, находящегося в СИЗО вместе с матерью, — не менее четырёх квадратных метров. Беременные женщины также должны содержаться отдельно от остальных женщин. По мнению авторов инициативы, принятие этого закона поспособствует улучшению условий нахождения беременных и женщин с детьми в местах содержания под стражей.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) проверят аппарат в петербургском СИЗО «Кресты-2» после сообщений об избиениях заключённых.