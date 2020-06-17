Правительство отменило старые правила о питании на борту самолёта

https://static.news.ru/photo/d7be8e2a-b0a0-11ea-b092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишутин отменил действие приказа 1988 года о питании на авиарейсах. Документ содержал информацию о меню, которое должны были подавать на борту самолёта.

Правила отличались в зависимости от направления рейса и класса обслуживания. Так, пассажир эконом-класса, летящий в другую страну, должен был получить на завтрак или ужин закуску, горячее блюдо с гарниром, булочку «Лётную», сливочное масло, кондитерское изделие, фрукты или фруктовый сок, чай или кофе, лимон, сахар, хлеб, джем, прохладительный напиток, специи и зубочистки. Соответствующий документ размешен на сайте кабмина.

Полномасштабная ревизия приказов, указов, сводов и правил — это работа в рамках механизма так называемой регуляторной гильотины, которая призвана очистить нормативную базу страны от законов и правил, которые фактически не работали или крайне редко применялись на практике. Это, как отмечают в правительстве, «поможет систематизировать российское законодательство».

Реформа контрольно-надзорной деятельности, неофициально названная регуляторной гильотиной, предполагает отмену не позднее 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые до сих пор не были актуализированы. Это должно снизить нагрузку на предпринимателей и улучшить деловой климат в стране. Под реформу также попадают законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Отмена переставших быть актуальными нормативных актов происходит поэтапно, пакетами. Это происходит после анализа документов и обоснования необходимости их аннулирования.

Вместе с тем в марте президент Владимир Путин предупредил об опасности «регуляторной гильотины» и призвал вдумчиво подходить к процессу. По его мнению, ошибки могут обернуться массовыми отравлениями недоброкачественными продуктами, а лечебные учреждения начнут «работать днём и ночью, принимая людей», писал NEWS.ru.