https://static.news.ru/photo/c091b9ea-527f-11ea-98e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне будут получать причитающиеся им пособия с 1 января 2020 года, независимо от даты подачи заявки. Об этом заявил министр финансов Антона Силуанов.

Все эти пособия будут исчисляться с 1 января текущего года, — цитирует его ТАСС.

По его словам, Минфин подготовил поправки в сжатые сроки, чтобы соответствующие выплаты быстрее поступили гражданам. Время подачи заявки не имеет значения.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля обеспечить выплаты семьям пособий на детей от трёх до семи лет. Сама материальная помощь положена с 1 января нынешнего года, а её размер могут увеличить. Особо президент отметил необходимость возможности оформления ежемесячной выплаты через Единый портал государственных и муниципальных услуг и через МФЦ. До 30 ноября правительству и исполнительным властям регионов страны необходимо «провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году реальные доходы граждан страны начали расти после снижения в предыдущие годы. Добиться этого удалось благодаря повышению зарплат, пенсий и социальных пособий, а также замедлению темпов инфляции. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил важность перелома тенденции на снижение, которая наблюдалась в последнее время.