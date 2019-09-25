https://static.news.ru/photo/c1f8fad6-df71-11e9-ab9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство сочло правильным законопроект сенаторов о запрете использования клеток для подсудимых и защитных кабин. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

У нас есть хорошие новости, что на днях правительство дало положительное заключение на проект закона, который внесён Советом Федерации, — цитирует Матвиенко ТАСС .

Проект поправок, запрещающий установку клеток для подсудимых в залах судебных заседаний, несколько сенаторов внесли в Госдуму в ноябре 2018 года. Как писал News.ru, было предложено внести соответствующие изменения в статью 9 «Уважение чести и достоинства личности» Уголовно-процессуального кодекса. В феврале текущего года с поручением проработать этот вопрос в Министерство юстиции обратился глава правительства Дмитрий Медведев.