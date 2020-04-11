Общество

Правительство одобрило законопроект о регистрации иностранцев через МФЦ

10:14, 11 апреля 2020
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правительство России одобрило законопроект о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства через многофункциональные центры госуслуг.

Как пишет РИА Новости, проект поправок одобрен и направлен в Государственную думу в установленном порядке.

Согласно документу, иностранцы смогут зарегистрироваться в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева заявила, что россияне массово жалуются на проблемы при оформлении документов, начавшиеся после введения карантинных ограничений в РФ.

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