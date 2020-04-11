Правительство одобрило законопроект о регистрации иностранцев через МФЦ

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Росгвардия приняла решение об увеличении количества патрулей в Москве в связи с усилением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

По данным пресс-службы Росгвардии столицы, к проведению профилактических бесед дополнительно привлекут сотрудников подразделений столичного главка. Представители правоохранительных органов будут выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы, передаёт...