Правительство одобрило законопроект о повышении безопасности на дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство одобрило законопроект, направленный на повышение безопасности дорожного движения, сообщается на сайте кабмина. Власти собираются повысить безопасность на дороге путем обеспечения нужных знаний и навыков тех, кто получает водительские права. Ранее в России продлили на три года действие водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года, до 31 декабря 2023-го.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции не станут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения ПДД. Однако они сосредоточат свое внимание на нарушениях, непосредственно способствующих совершению ДТП. В частности, речь идет о пьяном вождении.

До этого ГИБДД выступила с предложением отбирать свидетельство о регистрации машины у водителей, если они за семь дней не устранили выявленные неисправности. Такое предложение внес на слушаниях в Общественной палате представитель ведомства Сергей Чипурин. Он подчеркнул, что ежегодно в стране выявляют миллионы нарушений, которые связаны с неисправностями машин.