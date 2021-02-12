Правительство одобрило выделение МЧС денег на закупку спецтехники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина россиян положительно относятся к близким отношениям с коллегами по работе. При этом мужчин, готовых закрутить служебный роман, почти вдвое больше, чем женщин, следует из результатов проведённого опроса.

Лояльны к таким отношениям 49% участников социологического исследования. При этом 44% из них уточнили, что такие отношения не должны мешать работе, передаёт ТАСС. Примечательно, что среди женщин и мужчин доля...