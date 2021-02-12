Правительство одобрило выделение МЧС денег на закупку спецтехники

Российское правительство согласовало выделение МЧС средств на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники.
По данным пресс-службы кабмина, ведомству выделят деньги в 2021 году из резервного фонда правительства.
Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу, — говорится в сообщении.
Проект распоряжения предусматривает закупку новой техники в связи с её устареванием.
Ранее NEWS.ru писал, что к полномочиям сотрудников МЧС и Росгвардии официально могут добавить работы по разминированию. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму главы думских комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и Василий Пискарёв. В настоящее время поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и устройств законодательно закреплён за ФСБ и ФСО. На деле эту работу часто выполняют сотрудники МЧС и Росгвардии, хотя нигде эти полномочия не прописаны.