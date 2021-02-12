Правительство одобрило снижение страхового взноса для IT-организаций

https://static.news.ru/photo/16bf4030-6de1-11eb-bf25-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Правительство одобрило снижение тарифа страхового взноса для российских организаций в сфере информационных технологий. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства накануне, 12 февраля. Проект федерального закона будет внесён в Госдуму в установленном порядке.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона „Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации“ в части применения пониженного тарифа страхового взноса для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», — сказано в сообщении.

Согласно законопроекту, для российских IT-организаций с 2021 года устанавливается тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% вместо действующих на данный момент 8% на бессрочный период. Аналогичные условия будут созданы для организаций, которые осуществляют проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной или радиоэлектронной продукции.

Уточняется, что иметь право на пониженный тариф будут компании, которых входят в реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке подобных изделий и продукции. Ведёт реестр Минпромторг.

Как писал NEWS.ru, российское правительство согласовало выделение МЧС средств на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники. По данным пресс-службы кабмина, ведомству выделят деньги в 2021 году из резервного фонда правительства.