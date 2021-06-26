Правительство одобрило пособия беременным и детям

Российское правительство одобрило выделение средств для выплаты каждый месяц пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам в ранние сроки беременности. Об этом говорится на сайте кабмина.

Работа над проектом была проведена из-за необходимости обеспечить выплаты пособий.

Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — отмечается в сообщений.

Также Минтруду поручили обеспечить организацию разъяснений населению о возможности получения пособий женщинам, вставшим на учёт в медорганизациях на ранних сроках беременности, и на детей от 8 до 17 лет.

Ранее Минтруд России разъяснил правила получения пособий для неработающих мам и одиноких родителей. На сайте ведомства сказано, что указанные категории граждан смогут получать выплаты, если в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов был заработок или объективные причины его отсутствия.