Правительство одобрило нововведения в закон о военной службе

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Правительство России одобрило изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», включающие положения о расширении порядка досрочного увольнения и освобождении от призыва по состоянию здоровья.

Изменения вносятся в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Как сообщает пресс-служба правительства, нововведения коснутся вопросов организации военно-врачебной экспертизы граждан при призыве на военную службу

В кабмине уточнили, что изменения также закрепляют положения, регулирующие контроль за правильностью предоставления отсрочек и освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также позволяющие снизить риски коррупции при проведении медицинского освидетельствования призывников.

Документ был внесён в установленном порядке на рассмотрение в Госдуму.

Как сообщал NEWS.ru, ранее правительство РФ одобрило выделение регионам денег на субсидии для ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение выплат, которые каждый месяц будут получать родители малышей от трёх до семи лет включительно и в полном объёме.