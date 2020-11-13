Правительство одобрило нововведения в закон о военной службе

Правительство России одобрило изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», включающие положения о расширении порядка досрочного увольнения и освобождении от призыва по состоянию здоровья.
Изменения вносятся в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Как
В кабмине уточнили, что изменения также закрепляют положения, регулирующие контроль за правильностью предоставления отсрочек и освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также позволяющие снизить риски коррупции при проведении медицинского освидетельствования призывников.
Документ был внесён в установленном порядке на рассмотрение в Госдуму.
Как сообщал NEWS.ru, ранее правительство РФ одобрило выделение регионам денег на субсидии для ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение выплат, которые каждый месяц будут получать родители малышей от трёх до семи лет включительно и в полном объёме.