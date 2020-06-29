Правительство оценило масштабы безработицы

https://static.news.ru/photo/0ee1daa0-ba0c-11ea-b4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, с 1 апреля безработица в России выросла в 3,5 раза.

Речь идёт о гражданах, официально зарегистрированных в службе занятости, передаёт ТАСС. При этом премьер уверен, что резкого роста числа людей без работы удалось избежать.

Судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать, — сказал он.

Такое заявление глава кабмина сделал в ходе совещания по ситуации на рынке труда.

Как писал NEWS.ru, 19 июня премьер-министр Михаил Мушустин представил президенту проект общенационального плана восстановления экономики. Он состоит из девяти разделов и включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении всё новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости) на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет и старше в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.