Голикова объяснила отказ от нового локдауна осенью

https://static.news.ru/photo/9842d6d2-4913-11eb-ae57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press

Зампред правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала, почему в России не вводили новый локдаун после начала второй волны коронавируса осенью.

По её словам, страна была готова к борьбе с пандемией. Она отметила, что к этому моменту медики поняли, что такое COVID-19, и научились его лечить. Появились необходимые лекарства и вакцины. При этом власти понимали, что период осени — зимы сложен сам по себе, а также на него наложится пандемия.

В конечном итоге он [вирус] встраивается в обычную эпидемиологическую ситуацию. Мы же, когда начинается грипп, не останавливаем жизнь. Нам надо научиться с этим жить, с этим работать, — сказала она в эфире Первого канала.

Голикова напомнила, что людям следует соблюдать все правила безопасности, а также рекомендовала привиться от COVID-19. Также она назвала бессмысленными долгосрочные прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся напряжённой.

По данным на 28 декабря, медики выявили в РФ 27 787 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035. Выздоровели за сутки 20 480 пациентов, общее число вылечившихся составляет 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших от COVID-19 жителей страны за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан, писал NEWS.ru.