Власти России пообещали сохранить все соцвыплаты в условиях санкций

Правительство обеспечит все социальные выплаты в условиях санкций, в том числе материнский капитал, заявила в ходе эфира на площадке ОНФ замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. По её словам, которые приводит РИА Новости, средства на это предусмотрены как в федеральном, так и в региональных бюджетах.

Сегодня в условиях санкций, в условиях ограничений люди беспокоятся: а будут ли все те масштабные обязательства, <...> в том числе и такая масштабная мера, как материнский капитал, сохранены? Во-первых, безусловно, да, — сказала Баталина.

Она уточнила, что только в федеральном бюджете на эти цели в 2022 году заложено 1,2 трлн рублей.

Ранее первый замглавы думского комитета по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что маткапитал и другие социальные выплаты на детей в России сохранят, несмотря на западные санкции, а к имеющимся пособиям в 2022 году прибавилось ещё одно — на детей от 8 до 16 лет включительно.

Материнский капитал в России с 1 февраля проиндексирован на 8,4%, что соответствует уровню инфляции. Теперь выплата на первого ребёнка по маткапиталу возрастает до 524,5 тысяч рублей. Родители второго ребёнка смогут получить 693,1 тысячи рублей. При этом россияне, которые ранее уже получали материнский капитал, всё равно смогут рассчитывать на сумму в 168,6 тысячи рублей. Помимо материнского капитала с 1 февраля на 1095 рублей — до 19 981 рубля — увеличивается пособие при рождении ребёнка.