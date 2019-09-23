Российское правительство пока не приняло окончательное решение по реформированию госслужбы и увеличению зарплат в данной сфере, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.
По его словам, соответствующее заявление первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко «несколько преждевременно».
Сейчас идёт обсуждение разных концепций и подходов к реформированию, — уточнил он.
Осипов добавил, что в ближайшее время глава кабмина Дмитрий Медведев намерен провести ряд совещаний по данной теме, посвящённых разработке основных принципов и направлений реформы, передаёт «
Как писал News.ru, ранее Нестеренко заявила, что с 2020 года в России начнётся реализация реформы в сфере госуправления. Она приведёт к масштабному сокращению госслужащих и повышению зарплат оставшимся. По её словам, если этого не сделать, для увеличения зарплаты всем госслужащим придётся искать дополнительно до 100 млрд рублей в год.