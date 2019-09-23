Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жителей России, которые не опасаются пить водопроводную воду, стало больше. Многие её кипятят или очищают с помощью фильтров, однако есть и те, кто считает возможным употреблять и неочищенную жидкость. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще других воду из-под крана пьют люди в возрасте от 60 лет и старше, а также жители сельской местности, сказано в отчёте социологов. В общей сложности доля россиян, употребляющих воду...