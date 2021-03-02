Правительство не поддержало законопроект о снижении пенсионного возраста

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Инициатива сенатора Василия Иконникова о снижении возраста, когда россиянин может выйти на страховую пенсию, не нашла отклика в кабмине. Об этом сообщается в проекте отрицательного заключения членов правительства.

Автор законопроекта предлагал снизить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно. Для досрочного выхода предлагалось снизить возрастной порог с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет соответственно. В документе также шла речь о снижении требований к возрасту для получения социальной пенсии по старости с 70 и 65 лет до 66 лет и 61 года.

Необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых законопроектом изменений не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, и анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность, — сказано в отзыве кабмина.

Кроме того, в правительстве считают, что поэтапное повышение пенсионного возраста «в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию».

А вот реализация проекта Иконникова, как подчеркнули в кабмине, потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда. Правительство не поддержало инициативу ещё и потому, что в ней не объясняется, откуда взять деньги на новый вид расходных обязательств.

Закон об изменении пенсионной системы приняли в России в 2018 году. С тех пор возраст выхода на пенсию увеличился на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.