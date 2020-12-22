Правительство направит более 52 млрд рублей на доплаты медикам

https://static.news.ru/photo/c673dc6e-445d-11eb-b33f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Кабмин РФ выделит более 52 млрд рублей на доплаты медицинским работникам в период с декабря по февраль. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам ещё свыше 52 млрд рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль, — цитирует главу кабмина ТАСС.

Мишустин уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано. Он также поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и главе Росздравнадзора Алле Самойловой строго проследить за своевременностью выплат медикам.

Как сообщал NEWS.ru, в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина спросили, «где деньги», предназначенные врачам. Волонтёр колл-центра обратилась к нему с просьбой разобраться с регионами, в которых люди продолжают лечиться от COVID-19 за счёт собственных средств, а ряд медиков так и не получили выплаты.

Путин выразил надежду, что случаи неполучения пособий врачами за труд в «красной зоне» являются единичными, и пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение лекарствами от COVID-19 и перечислений медикам, до сих пор не дошедших до ряда регионов.