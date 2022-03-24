Правительство направит 7,5 млрд рублей на кешбэк по детскому отдыху

Кабмин РФ направит в 2022 году около 7,5 млрд рублей на программу возврата половины стоимости путёвки на детский отдых. Об этом на совещании с членами правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин, слова которого приводятся на сайте правительства. По его оценке, в этом году возможностями программы смогут воспользоваться не менее 450 тысяч детей.

Программа заработает совсем скоро — 31 марта, <...> чтобы родители могли спокойно подготовиться и заблаговременно выбрать для своего ребёнка место отдыха, — отметил премьер-министр.

Кешбэк на детский отдых был введён в 2020 году по предложению президента. Глава государства подчёркивал, что детский отдых должен быть максимально доступным.

В декабре 2021 года бизнес-объединение «Опора России» выступило с инициативой продления программы и частичной компенсации затрат на отдых в детских лагерях на 2022 год. Письмо с соответствующим предложением глава организации Александр Калинин направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В послании отмечалось, что продление программы «станет важнейшей мерой поддержки семей и туристической отрасли». За инициативу выступил президент России Владимир Путин, после чего было решено продлить программу начиная с 1 мая нынешнего года.

Механизм работы программы останется прежним: родитель, купивший ребёнку путёвку в детский лагерь с помощью карты «Мир», в течение пяти дней получит возврат 50% потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путёвки.