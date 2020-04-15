Правительство Москвы продлило действие пропускного режима до 1 мая

https://static.news.ru/photo/cf6d5090-8142-11ea-a337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временные ограничения на передвижения, введённые на территории Москвы в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, продлеваются до 1 мая. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что в течение первых дней действия ограничений властям удалось существенно снизить уровень передвижения граждан по городу на транспорте.

За это время в Москве интегрировали систему цифровых пропусков, в связи с чем проверки пропусков переходят в автоматический режим. Мэр столицы подчеркнул, что пропускной режим не распространяется на грузовые перевозки.

Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды, — написал Собянин на своём личном сайте.

16 апреля стражи порядка составили 2043 протокола в отношении людей, не соблюдающих социальную дистанцию и гуляющих по улице. 213 штрафов было выписано больным коронавирусной инфекцией, которые нарушили режим самоизоляции, заявил начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. 17 апреля число нарушителей составило 1,5 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Собянин не исключил ужесточение пропускного режима в столице.

По его словам, это может произойти, если количество нарушений со стороны граждан и предприятий увеличится.