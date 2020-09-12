Правительство Москвы объявило набор студентов на стажировку

Правительство Москвы сообщило о наборе студентов и выпускников на стажировку в городских структурах. Чтобы попасть в число участников, надо подать заявку на карьерном портале столичного правительства до 25 октября.
Новая программа стажировки стартует в декабре, и набор на неё уже идёт.
По итогам отбора двести молодых людей смогут в течение полугода работать в органах власти и городских организациях и получать стабильную заработную плату.
Будущим стажёрам предлагается выбрать одно из шести направлений: «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда», «Правовое пространство», «Городская экономика», «HR-город». После этого организаторы подберут участникам место работы из более чем 300 возможных вариантов.
Как
Из-за пандемии коронавируса многие россияне потеряли работу или лишились части дохода. В настоящее время безработица является одной из главных проблем в России: миллионы наших сограждан оказались без места заработка. Эксперты рекомендуют обратить внимание на другие профессии и выбрать из них занятие по душе. NEWS.ru выяснил, какие специалисты будут востребованы в стране в ближайшие годы и как правильно уйти в другую сферу.
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