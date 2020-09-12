Правительство Москвы объявило набор студентов на стажировку

https://static.news.ru/photo/fc97aade-f4dd-11ea-a143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Москвы сообщило о наборе студентов и выпускников на стажировку в городских структурах. Чтобы попасть в число участников, надо подать заявку на карьерном портале столичного правительства до 25 октября.

Новая программа стажировки стартует в декабре, и набор на неё уже идёт.

По итогам отбора двести молодых людей смогут в течение полугода работать в органах власти и городских организациях и получать стабильную заработную плату.

Будущим стажёрам предлагается выбрать одно из шести направлений: «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда», «Правовое пространство», «Городская экономика», «HR-город». После этого организаторы подберут участникам место работы из более чем 300 возможных вариантов.

Как пишет mos.ru, отбор в этом году будет проходить онлайн. После первого заполнения анкеты потенциальные стажёры должны будут пройти мотивационное видеоинтервью, тестирование на обработку вербальной и числовой информации. В финале им предстоит решать профессиональные кейсы и снова проходить интервью.

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