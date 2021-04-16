Правительство изменило закон о защите населения от ЧС

https://static.news.ru/photo/25ee846a-9f66-11eb-a899-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Правительство России одобрило внесение изменений в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Изменения коснутся иностранцев и лиц без гражданства. Законопроект проработает порядок и особенности выплат этим гражданам, если они пострадали в ЧС на территории России.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума отклонила внесённый депутатами от фракции ЛДПР законопроект об отмене уплаты НДФЛ для лиц с зарплатой, не превышающей двойной минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Комитет Госдумы по бюджету и налогам в заключении сообщил, что МРОТ используется только для социальных целей.