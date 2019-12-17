Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев поручил разработать программу, направленную на полное решение проблемы с предоставлением жилья детям-сиротам. Согласно задумке премьера, все дети-сироты должны получить жильё в течение шести лет.

Премьер-министр принял решение о принятии шестилетней программы полной ликвидации задолженности по выдаче жилья детям-сиротам, вне зависимости от требуемых финансовых ресурсов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова после соответствующего совещания с председателем правительства.

Чтобы обеспечить жильём всех сирот, стоящих в очереди на его получение с 18 лет, потребуется порядка 247 млрд рублей, писал ранее NEWS.ru.

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