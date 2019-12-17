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Прокуратура Хакасии внесла представление главе региона Валентину Коновалову после смерти пенсионера, который не дождался социального жилья. Пожилой мужчина скончался в подъезде многоквартирного дома, где вынужден был жить на лестнице почти два месяца.

Незадолго до этого он лишился крова: 73-летний старик оказался не нужен родственникам умершей гражданской жены. Работники управления соцподдержки Абакана оказывали ему помощь в восстановлении утраченного паспорта и оформлении медицинского заключения....