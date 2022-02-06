Правительство подготовит закон, защищающий покупателей интернет-магазинов

В ближайшее время в Госдуме намерены рассмотреть законопроект, который бы защищал права покупателей электронных площадок торговли, сообщает «Парламентская газета». Тем временем правительство готовит комплексный проект закона о правилах онлайн-торговли, борьбе с утечкой персональных данных и мошенничеством.

Покупки в электронных магазинах совершают порядка 70 млн россиян, оформляя в среднем шесть миллионов заказов в сутки, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов. Доля электронной коммерции в розничных продажах составляет 10%. В Москве и Санкт-Петербурге она выше — под 16%. Для сравнения, в Китае электронными магазинами пользуются более 30% населения, в Великобритании, США, Южной Корее — от 15% до 20%.

В 2018 году Госдумой были внесены поправки в закон о защите прав потребителей, пишет издание. Теперь маркетплейсы обязаны доводить всю необходимую информацию до потребителя, а в случае её недостоверности нести ответственность за ущерб. В 2020-м правительство получило право издавать для владельцев агрегаторов правила заключения и исполнения публичных договоров, в том числе для интернет-продаж.

Главный принцип принятых поправок — распространить правила, действующие в отношении офлайн-магазинов на электронные и уравнять в правах покупателей и тех и других. Теперь, где бы ни был куплен товар — в магазине возле дома или в Интернете, его можно вернуть, а также потребовать замены или ремонта.

Как рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель центрального совета объединения потребителей РФ Вячеслав Тимченко, правительство подготовило законопроект, который будет защищать клиентов онлайн-магазинов комплексно. Планируется установить правила торговли, борьбы с утечкой персональных данных и обманом, а также определить процедуру досудебного урегулирования споров.

Кроме того, депутаты также готовят ко второму чтению законопроект о медиации — процедуре урегулирования споров через посредника. Весь процесс будет происходить онлайн, через специальную платформу встроенную в портал госуслуг.

В конце прошлого года депутат Сергей Леонов (ЛДПР) внёс в Госдуму законопроект, который предполагает блокировку в интернет-магазинах информации о товарах, которые подлежат обязательной сертификации, но не получили всех необходимых документов.