Кабмин 26 марта проведёт заседание, в рамках которого планируется принять решения, необходимые для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина, направленных на борьбу с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, участники заседания обсудят указы главы государства, касающиеся поддержки граждан и экономики страны,
Ранее NEWS.ru писал, что накануне президент РФ Владимир Путин озвучил целый ряд важных поручений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 182 подтверждённых случая заболевания в 18 регионах. Количество выздоровевших увеличилось до 38 человек. Всего зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах. Все граждане посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в последние две недели.
К 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели.
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