«Правильное решение»: Адвокат о признании вины Ефремовым

https://static.news.ru/photo/23d3801a-eddf-11ea-acf9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов принял правильное решение, признав свою вину в смертельном ДТП. Однако этот поступок не будет учитываться в качестве смягчающего обстоятельства, заявил адвокат Тимур Маршани.

Применить это в качестве смягчающего обстоятельства суд не сможет и будет оценивать в совокупности с имеющимися доказательствами и фактами, свидетельствующими о наличии в действиях состава преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть потерпевшей стороны»), — цитирует телеканал «360» слова юриста.

По его словам, будут учтены ранее сделанные заявления, которые сделал Ефремов. Суд вынесет приговор «с максимальной степенью суровости». Артист оказался в этой ситуации из-за адвоката Эльмана Пашаева.

Но, конечно, свидетельствовать о признании вины, чтобы суд учёл это при вынесении приговора, можно и необходимо. Хоть это было и запоздалое решение, но правильное, — считает Маршани.

Степень вины Ефремова квалифицируют исходя из тяжести совершённого им преступления.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Прокурор просит приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн, и полностью — иск других родственников в 1 рубль.

Как писал NEWS.ru, сторона защиты, представляющая интересы Михаила Ефремова в дело о ДТП перевела трём родственникам погибшего по 1 рублю. У Эльмана Пашаева есть квитанция, которая доказывает, что потерпевшие 1 сентября получили денежные средства.