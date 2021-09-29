Правила вывоза детей за рубеж изменятся

В правила выезда несовершеннолетних за рубеж внесут изменения. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, в соответствующем законе появятся «новации». Она уточнила, что все изменения будут направлены на защиту интересов ребёнка. Об этом сообщает РИА Новости.

Новации, безусловно, будут. Необходимо в интересах ребёнка этот вопрос нормативно закрепить. Если гражданин не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребёнком, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, — отметила Казакова.

Она также добавила, что в случае возникновения спорных моментов они будут рассматриваться в судебном порядке.

Ранее стало известно, что российским семьям будут выплачивать по 20 тысяч каждый год на сборы ребёнка в школу. Средства будут выделять из материнского капитала. Такое предложение озвучила Счётная палата в отчёте по итогам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала.