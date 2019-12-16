https://static.news.ru/photo/ae5ff522-2023-11ea-b619-fa163e074e61_660.jpg Франческо Форте Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские путешественники смогут получать сразу пятилетнюю шенгенскую визу по новым правилам, рассказал генконсул Италии в РФ Франческо Форте. Изменения вступят в силу с 2020 года.

По его словам, поправки не такие существенные. Отрегулируют периоды действия разрешительных документов. Их начнут оформлять на год, два и пять лет.

Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу, — цитирует дипломата РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, главы МИД Андорры и России Мария Убах и Сергей Лавров подписали соглашение, отменяющее визы при взаимных поездках граждан. Изменения вступят в силу через 90 дней после подписания. При этом Андорра является карликовым государством, не имеющим морского порта или аэропорта. Гражданам РФ для посещения этой страны придётся заезжать в Испанию или Францию, которые требуют наличия шенгенской визы.