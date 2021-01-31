Правила тюнинга автомобилей ужесточили в РФ

https://static.news.ru/photo/9dcf0942-6419-11eb-a497-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правила регистрации тюнинга автомобилей стали жёстче в России. Посвященные этому пункты документа, ранее утвержденного правительством, вступили в силу 1 февраля.

Новый регламент предусматривает, что все изменения следует зафиксировать в специальном реестре. При этом в ГИБДД потребуют провести техническую экспертизу транспортного средства, сообщает Lenta.ru.

Из-за экспертизы автомобилистам придётся дважды обратиться в специальную испытательную лабораторию. Первый раз там нужно будет получить предварительное заключение о том, какие изменения можно вносить в конструкцию машины, а второй, уже после тюнинга, зафиксировать его результаты, пройти техосмотр и снова обратиться в ГИБДД.

Дорабатывать транспортное средство без заключения лаборатории и протокола проверки нельзя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вступление в силу новых правил проверки автомобилей вынудит россиян согласовывать любое изменение в машине. Это касается даже перехода на газобаллонное оборудование. Заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений будут заноситься в реестр Минэкономразвития.