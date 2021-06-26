Правила применения «Спутника V» для беременных изменились

В России изменились правила применения вакцины «Спутник V» для беременных и кормящих женщин. Обновлённая инструкция опубликована на портале Росреестра.

Исходя из новых правил, беременным рекомендуют проходить вакцинацию, когда ожидаемая польза от прививки для матери превышает потенциальный риск для плода. Вместе с тем в инструкции отмечается, что клинические данные по применению отечественной вакцины для кормящих матерей отсутствуют. Дело в том, что исключить риск для новорождённых или младенцев, находящихся в грудном вскармливании, невозможно. Поэтому применение вакцины в период грудного вскармливания противопоказано.

В документе сказано, что опыт применения вакцины на беременных у учёных пока отсутствует, но при испытаниях на беременных животных отрицательного влияния на плод не было выявлено. Эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства протекает нормально.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что иммунитет у беременных женщин снижается, из-за чего коронавирусная инфекция может протекать у них в тяжёлой форме.

По его мнению, беременным рекомендовано привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. Разрешение Минздрава РФ вакцинироваться беременным от COVID-19 является логичным решением, добавил Мясников.