Правила получения пенсий за умерших изменились в России

https://static.news.ru/photo/939e6a4a-6b43-11eb-b761-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Заявление на получение пенсии умерших родственников россияне могут теперь подать в электронном виде. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

Заявление о выплате либо об отказе от получения пенсионных накоплений теперь может быть представлено в форме электронного документа. Подписать его можно будет простой электронной подписью, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Новые правила начнут действовать с 30 января 2022 года.

Россияне в связи с пандемией коронавируса могут оформить пенсию не выходя из дома. Упрощённый порядок оформления будет действовать до конца 2021 года. Подать заявление о назначении пенсии можно через портал «Госуслуги». Для этого понадобится в электронной форме указать свои данные, номер паспорта, СНИЛС, отметить, работаете ли вы и есть ли у вас на иждивении несовершеннолетние члены семьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне старше 45 лет с нынешнего года начнут получать уведомления о размере будущей пенсии. Уведомления будут приходить автоматически через портал «Госуслуги» три раза в год.