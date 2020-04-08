Правила перевозки животных упростили для вывозных рейсов

https://static.news.ru/photo/ae5c0f02-79ba-11ea-8222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россельхознадзор сообщил о мерах, направленных на возвращение домой застрявших за границей россиян. Ведомство упростило правила ввоза животных на территорию РФ.

Гражданам России разрешили перевозить питомцев, в ветеринарных паспортах которых нет отметок компетентного органа страны вывоза о проведении осмотра в течение 14 дней перед отправлением. Кроме того, можно будет доставить в страну домашнее животное с ветсертификатом без указания номеров рейсов и маршрута следования, передаёт «Интерфакс».

При этом сотрудники надзорного ведомства при пересечении границы будут оформлять предписания о режиме изоляции зверей вместе с хозяевами. Также прорабатывается вопрос об организации мест передержки, если животное не может содержаться вместе с владельцем.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля «Аэрофлот» вывезет туристов из Мале и Нью-Йорка. Правительство 6 апреля ослабило запрет на зарубежные полёты, чтобы завершить эвакуацию туристов.