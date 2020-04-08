Общество

Правила перевозки животных упростили для вывозных рейсов

19:05, 08 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россельхознадзор сообщил о мерах, направленных на возвращение домой застрявших за границей россиян. Ведомство упростило правила ввоза животных на территорию РФ.

Гражданам России разрешили перевозить питомцев, в ветеринарных паспортах которых нет отметок компетентного органа страны вывоза о проведении осмотра в течение 14 дней перед отправлением. Кроме того, можно будет доставить в страну домашнее животное с ветсертификатом без указания номеров рейсов и маршрута следования, передаёт «Интерфакс».

При этом сотрудники надзорного ведомства при пересечении границы будут оформлять предписания о режиме изоляции зверей вместе с хозяевами. Также прорабатывается вопрос об организации мест передержки, если животное не может содержаться вместе с владельцем.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля «Аэрофлот» вывезет туристов из Мале и Нью-Йорка. Правительство 6 апреля ослабило запрет на зарубежные полёты, чтобы завершить эвакуацию туристов.

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