«Правду всегда искал»: глава ТАСС Кондрашов о бесстрашии Никиты Цицаги Глава ТАСС Кондрашов назвал Никиту Цицаги честным и отважным парнем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Кондрашов

Погибший в зоне СВО корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги был честным и отважным парнем, сказал генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов на церемонии прощания. По его словам, журналист всегда искал правду и, вероятно, за ней отправился в Никольский монастырь под Угледаром, где попал под обстрел ВСУ. Кондрашов отметил, что не был лично знаком с Цицаги, но знал его по сообщениям, которые он передавал редакции ТАСС.

Я знал его по двум буквам и трем цифрам, под которыми он периодически передавал сообщения в агентство ТАСС. Бескомпромиссный, честный, крутой и отважный парень. Правду всегда искал — наверное, хотел найти и в этот раз, — сказал он.

Кондрашов также добавил, что в последнее время российские корреспонденты все чаще стали погибать в зоне СВО. Он подчеркнул, что раньше журналистов защищали надписи «ТВ» и «пресса» на бронежилетах и касках, однако сегодня из-за этого они, наоборот, становятся мишенью.

Хочется сказать всем коллегам: пожалуйста, братья, будьте аккуратны. <...> Все-таки ни один наш сюжет не стоит ни ранений, ни смерти. Я думаю, что Никита об этом знал, но журналистский долг отправил его снимать очередной репортаж. И очень печально, что он стал последним, — отметил Кондрашов.

Никита Цицаги погиб 16 июня при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром. Церемония прощания с корреспондентом прошла 22 июня в зале ЦКБ управления делами президента РФ.

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания с журналистом сказала, что его гибель стала личной трагедией для всех сотрудников издания. Она отметила, что Цицаги был профессионалом своего дела, который умел точно подмечать человеческий нерв и отражать людские страдания в своих репортажах.