Правда ли, что в Воронеже мигрант заставлял школьниц снять белье перед ЕГЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед сдачей ЕГЭ, после проверки этот факт не подтвердился. Что вообще произошло, при чем тут мигрант?

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — заявил Кравцов в беседе с SHOT.

Что произошло в Воронеже со школьницами

Вчера вечером в Сети появилась информация, что учеников школы № 62 в Воронеже перед сдачей ЕГЭ вынуждали снимать нижнее белье, имеющее металлические части, которые якобы звенели во время прохода через металлоискатель.

«Система контроля добралась даже до детей с брекетами. Их пустили в кабинет только спустя час после начала экзамена. Все это время толпа выпускников стояла на посту охраны. После того как все вернулись домой и рассказали о случившемся родителям, посыпались заявления на беспредел. Ученицы в истерике, родители в шоке, впереди еще две недели экзаменов», — писал Mash.

Сегодня утром SHOT опубликовал рассказы школьниц, которых могли вынудить снять нижнее белье.

«Я в слезах выбегаю к классной руководительнице, я говорю: „Что мне делать?“ Я говорю: „Они вообще там уже оборзели все“. И учительница сказала: „Если ты хочешь пройти на экзамен, то тебе придется, скорее всего, снять лифчик“. И прошла с ним в руках, положила его на стол. У меня его отняли, проверяли, крутили своими руками, как бы нижнее белье трогать — это негигиенично. И вообще, какое они имели право раздевать нас? Понятно, что никто открыто не говорил: „Снимай лифчик“ и все такое, но это, блин, понятно было», — отметила одна из школьниц.

Еще одна девочка подчеркнула, что проблемы были даже с трусами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У нас вообще девять девочек, кому пришлось что-то снимать. У одной на трусах была какая-то брошка металлическая, типа украшение. Некоторые прямо там футболки поднимали, показывали, щупали их. Потом были моменты, когда девочка срывала со своего бюстгальтера при всех какие-то украшения. На рубашках пуговицы были металлические, тоже прямо срывали, ну то есть портили одежду», — добавила она.

Реакция властей, силовиков и самой школы

В Воронеже опровергли причастность мигранта к проверкам учеников перед ЕГЭ. За работу рамки в школе № 62 отвечает русский учитель, сообщил представитель пресс-службы администрации города. Ранее некоторые Telegram-каналы написали, что на видео с инцидентом проверяющий человек у металлоискателей со спины похож на выходца из Средней Азии.

СК РФ, в свою очередь, начал проверку истории с досмотром школьниц перед экзаменом в Воронеже, рассказали РИА Новости в региональном управлении.

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина заявила, что депутаты потребуют от Минпросвещения провести проверку во всех российских школах после этого скандала.

«Дума обяжет Министерство просвещения провести проверку во всех школах Российской Федерации, невзирая на то, что у нас школьное образование сейчас находится в полномочии субъектов», — сообщила она.

Представитель школы заявила RT, что детей не обыскивали, а на записи с камер видно, что к ученикам никто не прикасался. Кто запустил информацию об обысках, в школе не знают.

Журналист Андрей Медведев признался, что не сомневался, что «в этой истории будет какая-то иная реакция».

«Воронежские чиновники от образования уже заявили, что нарушений никаких не было и школьники сами виноваты. Теперь, уверен, последует вторая часть традиционной чиновничьей пантомимы. Начнут говорить (а карманные блогеры писать), что тему на пустом месте раздули глупые журналисты ради хайпа и дешевой популярности. Вместо того, чтобы действительно разобраться в ситуации, чтобы серьезно поговорить с педагогами и охраной и объяснить им, что так делать нельзя, чиновники от образования дружно кинулись спасать репутацию. Вместо того, чтобы спасти детей. Да, спасти. Потому что, когда взрослый человек, пользуясь властью (маленькой такой, но все же властью) унижает ребенка, унижает подростка, именно его надобно спасать. Но вместо этого мы видим, как детей решили добить», — возмутился он.

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