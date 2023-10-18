Правда ли, что в РФ бывшие заключенные будут работать учителями в школах

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал ошибкой законопроект, который может разрешить отбывшим срок за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. Что известно об этом?

Кто внес законопроект в Госдуму

16 октября законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» — Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Валентина Пивненко и Петр Толстой. Они предложили разрешить осужденным за умышленные тяжелые и особо тяжелые преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью после отбытия срока заключения.

Если законопроект будет принят, то осужденные россияне смогут заниматься преподавательской деятельностью при условии безупречного поведения на протяжении более 10 лет после освобождения. Исключение составят только осужденные за убийство, а также преступления против половой неприкосновенности и свободы детей.

Почему Володин раскритиковал законопроект

Спикер Госдумы рассказал, что вчера, 17 октября, перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной думы обсуждался данный вопрос.

«По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, что так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией», — заявил Володин.

Он подчеркнул: по мнению правового управления Думы, инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса, которые предписывают не допускать до педагогической деятельности лиц, которые имеют или имели судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, с некоторыми исключениями.

Председатель Госдумы призвал авторов законопроекта отозвать свою инициативу, чтобы не доводить до заседания парламента, потому что она все равно будет отклонена.

Что говорят в России по поводу законопроекта

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием «Москва 24» тоже назвала инициативу довольно спорной.

«Мое мнение, основанное на личном опыте, — не стоит принимать такое решение. Да, понятно, что жизнь одна, что человек может оступиться и исправиться. Но в этом случае мы затрагиваем общественно значимые отношения — воспитание детей», — сказала она.

Бессараб отметила, что в России быть педагогом может только человек с кристально чистой репутацией, поэтому в трудовом законодательстве предусмотрены особые условия для увольнения.

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» заявила, что людям, которые признали свои ошибки и раскаялись, необходимо давать второй шанс.

«Если, конечно, ошибка не связана с преступлениями против личности, против здоровья и так далее. То есть если это не какие-то тяжкие насильственные действия в отношении других людей», — подчеркнула омбудсмен.

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