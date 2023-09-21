Правда ли, что в Омске на заправках пропал бензин, что в других регионах В Омске с заправок «Газпром нефти» пропали бензин и дизтопливо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На заправках «Газпром нефти» в Омске начали пропадать бензин и дизель. Некоторых клиентов сотрудники АЗС отправляют в другие части города, где топливо пока есть. Что об этом известно?

Какая ситуация с бензином в Омске

Горожане жалуются на отсутствие топлива на заправках компании, которая держит в Омске нефтеперерабатывающий завод. В частности, мужчина не смог заправиться накануне в поселке Чкаловский.

«Бензина нет никакого и дизеля, только газ», — пожаловался омич местному порталу NGS55.RU.

На горячей линии заправок «Газпром нефти» журналистам заявили, что перебои с топливом могут быть связаны с повышенным спросом на отдельных заправках и увеличенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру. В отличие от других регионов и АЗС, на заправках «Газпром нефти» в Омске бензин получают с местного завода.

«Сеть делает все возможное для сокращения интервалов поставки и обеспечения станций нефтепродуктами в объемах, соответствующих уровню спроса», — объяснили сотрудники.

На АЗС «Топлайн» ответили, что все топливо в наличии, но предупредили, что, например, на заправке по улице Герцена дизеля осталось немного. На трех АЗС сети «Юнигаз» тоже сообщили, что бензин и солярка в наличии.

По информации портала, на АЗС города стали резко расти цены на топливо. За два дня стоимость всех марок бензина увеличилась на рубль, хотя она остается ниже, чем в европейской части России.

Как власти РФ решают проблему с топливом

Правительство России сегодня, 21 сентября, ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. Это сделано для стабилизации внутреннего рынка. Такие меры помогут насытить рынок топлива, что позволит снизить цены для потребителей.

«В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Могут ли россияне столкнуться с нехваткой бензина

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива из-за заградительных пошлин.

«Как механизм заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствием этого станет снижение эффективности НПЗ», — объяснил глава «Газпром нефти».

Он подчеркнул, что последствия от введения заградительных пошлин должны быть точно просчитаны, в противном случае на внутреннем рынке возникнет недостаток моторного топлива.

Уже имеющийся дефицит Дюков объяснил тем, что нетбэк (сводка затрат, связанных с доставкой одной единицы нефти на рынок) стал выше внутренних цен. Это побудило трейдеров закупать топливо для перепродажи за пределы РФ.

Что сейчас происходит с ценами на топливо

В конце августа сообщалось, что цены на топливо продолжают бить рекорды. Так, стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов 27 августа вновь обновила максимум, превысив 72 тысячи рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 73 тысячи рублей за тонну 14 сентября, обновив очередной рекорд.

Стоимость летнего дизтоплива выросла на 1,25% — до 73,049 тысячи рублей за тонну. Тонна бензина АИ-92 подорожала сразу на 1,55% — до 69,642 тысячи рублей. Это снова стало историческим рекордом. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 0,47% — до 76,27 тысячи рублей за тонну.

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