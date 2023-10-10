Правда ли, что релокантов не пустят в Россию: как это может работать Володин пригрозил релокантам Магаданом в случае возвращения в Россию

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Аэропорт имени Бен-Гуриона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживающие Украину релоканты не нужны России. По его мнению, россиянам следует быть честными перед участниками спецоперации, «погибающими за свою страну и за безопасность граждан». Правда ли, что эмигранты не смогут вернуться в РФ?

Что Володин сказал про релокантов

Вячеслав Володин пригрозил Магаданом поддержавшим Вооруженные силы Украины эмигрантам.

«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал он.

По словам Володина, депутатам Государственной думы нужно активнее выражать свою гражданскую позицию. В частности, он советует им высказываться по острым темам, интересующим общество. В том числе и по вопросу о возвращении релокантов.

«А так или иначе сюда приедут, покаются. Тут у нас тоже много тех, кто говорит о растревоженных душах. „Ну как же вот: да, испугались, но они такие, ну а куда мы без них?“ Но, как вы видите, без них‑то дышать стало лучше», — заявил спикер Госдумы.

Фото: ГД РФ Вячеслав Володин

Пустят ли релокантов обратно в Россию

Депутат Госдумы Александр Бородай, комментируя решение россиян вернуться на родину из Израиля, заявил, что релокантов обратно больше пускать нельзя. Он отметил, что необходимо также усовершенствовать и упростить процедуру лишения гражданства.

«Релокантов в Россию больше никогда пускать нельзя, они предали родину. Мы не предъявляем к ним никаких жестких мер, их имущество не конфискуется, они не преследуются, просто этим людям нечего делать у нас в стране. Пусть они живут где-то в другом месте, выбирают себе другую родину, которая кажется им получше. Они не просто уезжают, а, как правило, долго и с ненавистью оскорбляют Россию и русский народ. Этим людям нет дороги назад», — высказался Бородай NEWS.ru.

По его мнению, надо принять законные акты, которые позволят сделать процесс лишения гражданства легким и простым по отношению к гражданам, покинувшим страну.

Бородай считает, что можно сначала закрыть этим людям въезд в Россию, а затем лишить гражданства.

«На мой взгляд, лишение гражданства выглядит логичным. Лично меня больше заботит результат. Нам без этих людей намного лучше, чем с ними. Им без нас, наверное, по крайней мере об этом они постоянно пишут и говорят, тоже намного лучше. Пусть они остаются где-нибудь — в Израиле, Европе, США, на Бали. Вот такой результат должен быть достигнут», — пояснил он.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди объяснила NEWS.ru, что прежде чем принимать меры о недопуске релокантов в Россию, нужно все взвесить и принять необходимую нормативно-правовую базу.

«Есть моральный аспект, когда общество не принимает тех, кто высказывался против защиты Отечества и проведения специальной военной операции. Есть еще правовой аспект. Прежде чем предпринимать такие шаги, мы должны понимать, на основании чего мы будем делать это. Нам нужна нормативно-правовая база, чтобы мы не нарушали Конституцию РФ. Нужно все взвесить, продумать и принять меры для надлежащего правового обеспечения этих шагов», — прокомментировала она.

Фото: СФ РФ Ольга Ковитиди

Что о возвращении релокантов сказали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не угрожает своим гражданам. Так он ответил на вопрос, стоит ли россиянам, не согласившимся с проведением спецоперации и эмигрировавшим в Израиль, бояться преследований в случае их возвращения на родину.

«Граждане Российской Федерации живут во многих странах мира. Российская Федерация — это их родина», — сказал представитель Кремля.

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