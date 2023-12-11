Правда ли, что Навальный отправился в зону СВО: куда он пропал из колонии Источник SHOT сообщил, что Навальный остается в одной из ИК Владимирской области

Фото: Артем Соболев

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный не числится в ИК-6 строгого режима во Владимирской области, где он отбывал уголовное наказание с июня 2022 года, сообщила его адвокат Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Где он находится, мог ли он отправиться штурмовиком в зону СВО?

Когда пропал Навальный

Ярмыш сообщила 11 декабря, что Навального вновь не подключили к судебному заседанию по видеосвязи. Этого не могут сделать с 7 декабря. В ИК-6 во Владимирской области это объясняют техническими причинами.

Таким образом, отметила она, сторонники Навального уже шестой день не знают, где он и что с ним происходит.

Позже Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что Навальный "жив-здоров, чувствует себя хорошо, находится по-прежнему во Владимирской области".

Что известно об исчезновении Навального

Навальный должен был по видеосвязи подключиться к заседанию в Ковровском суде, где рассматриваются его к начальству колонии о переводах в штрафной изолятор. С четверга, 7 декабря, заседание не может пройти: в ИК-6 заявили, что у них проблемы с электроэнергией.

Как сообщили Ярмыш в колонии в ИК-6 Навального больше нет. Куда его перевели -- ей не сообщили.

Сторонники Навального назвали эту ситуацию тревожной.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мог ли Навальный отправиться в СВО

В декабре 2022 года Алексей Навальный рассказал СМИ, что в покровскую ИК-2, где он находился, приезжал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В рамках проекта "К" руководитель частной военной компании предлагал заключенным записываться добровольцами в его подразделение для участия в специальной военной операции на Украине. После 6 месяцев контракта им предлагали помилование.

Глава ЧВК «Вагнер», не комментируя конкретные обстоятельства, ответил, что в штурмовых отрядах готовы принять и оппозиционера.

«Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК „Вагнер“. Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать в СВО, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу — с чистой совестью. <...> Никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами», — объявил Пригожин.

После того, как Кира Ярмыш объявила об исчезновении Навального, в Сети пошли шутки и спекуляции, что оппозиционер мог записаться добровольцем в СВО. По российскому законодательству начальство ИК не обязано уведомлять адвокатов об изменении статуса их подзащитных. Став добровольцем, Навальный мог покинуть колонию без предупреждения.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где сейчас Навальный, что говорят правозащитники

В российском Совете по правам человека на запросы СМИ указали, что в ИК им «не отчитываются, кого и куда переводят». В беседе с RTVI член СПЧ Ева Меркачева предположила, что его могли перевести в колонию особого режима — однако не слишком далеко.

«Надо смотреть в пределах того же региона, где и был, или же в близлежащих. Потому что они прекрасно понимают, что, если его отправят далеко, адвокаты обратятся в суд, потому что закон сегодня предусматривает возможность отбытия наказания недалеко от места проживания близких», — отметила Меркачева.

Она отметила, что спрашивать, куда перевели заключенного, нельзя — в целях безопасности процесс этапирования держится в тайне. Адвокатам обязаны сообщить, где он, когда Навальный прибудет на место.

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