Правда ли, что маткапитал поднимут до 1 млн рублей в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить размер материнского капитала в России на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, на второго и третьего — до 1 млн рублей. Действительно ли выплаты станут больше и поддержали ли данную инициативу эксперты?

Что известно об увеличении маткапитала в 2024 году

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить материнский капитал с 1 февраля 2024 года. Свою инициативу парламентарии объяснили намерением оказать дополнительную помощь семьям. Депутаты считают, что увеличение выплат в конечном итоге положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что программа маткапитала вводилась для того, чтобы решать демографические вопросы, стимулировать рождаемость, поддерживать институт материнства, детства.

«С учетом того, что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учетом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей», — подчеркнул Нилов.

При этом глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила NEWS.ru, что увеличение размера материнского капитала не окажет желаемого эффекта. По ее словам, улучшить демографию помогут комплексные, а не отдельные меры поддержки.

«Я не хотела бы получить упрек от будущих родителей, но я отдаю себе отчет, что данная мера будет работать, лишь когда мы соединим ее с другими мерами поддержки. Например, использовать маткапитал на ремонт жилья, которое молодая семья получит как социальное», — сказала она.

Останина добавила, что размер маткапитала следует увеличивать с каждым последующим ребенком, для того чтобы мера стала стимулирующей.

Сколько составит МРОТ в 2024 году

С 1 января 2024 года будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Рост данного показателя составит 18,5%. По словам главы государства, МРОТ значительно опередит темпы инфляции в стране. Путин также заявил, что государственный бюджет России будет сведен с профицитом в 2% ВВП по итогам за июль — сентябрь.

«С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — сказал президент РФ.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что увеличение МРОТ приведет к пересмотру зарплат бюджетников. Она сообщила, что изменение МРОТ также поспособствует повышению выплат, которые получают военные пенсионеры. Оно затронет примерно 3 млн россиян.

При этом Бессараб уточнила, что разница между размерами заработной платы бюджетников до и после повышения МРОТ будет небольшой. Размер пенсии военных пенсионеров увеличится на 10,5% и составит примерно 42 тысячи рублей.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил NEWS.ru, что повышение МРОТ сразу на 18,5% позволит резко обогнать темпы инфляции.

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