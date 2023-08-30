Правда ли, что «Доширак» исчезнет из магазинов: при чем тут мигранты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России ожидается дефицит лапши быстрого приготовления «Доширак». Почему это происходит и что говорит производитель?

Mash пишет, что о проблеме с сотрудниками на производстве сообщил информированный собеседник. По его данным, большинство рабочих на заводе — мигранты из Средней Азии, которые сейчас массово увольняются и уезжают на заработки в Казахстан и Южную Корею из-за падения курса рубля. Эту информацию подтверждает и сотрудник предприятия в Саратовской области, где производят лапшу.

«Говорит: рук не хватает, а отгружать успевают только крупным торговым сетям. Но руководство обещает не допустить роста цен. По итогу негодуют оптовики, до которых лапша теперь не доезжает. Но производители их успокаивают — якобы к октябрю проблемка решится, и все будет ок. Тем временем купить деликатес в магазинах сейчас можно за 62–69 рублей (если вы забыли цену вкуса жизни)», — добавил Mash.

Как на это отреагировали производители лапши

В ООО «Доширак Рус» отметили, что компании ничего не известно о возможности дефицита в России одноименной популярной в стране лапши быстрого приготовления, передают «Известия». С опровержением также выступили и в ООО «Доширак Коя».

«Мы работаем в обычном режиме, поэтому никаких перебоев с „Дошираком“ в стране не будет. Ни о каком дефиците нам не известно», — заявил представитель компании.

Какие продукты подорожают в России осенью и почему

В стране ожидается увеличение стоимости шаурмы. Это обусловлено ростом цен на мясную продукцию. В сентябре стоимость блюда поднимется на 10–15%.

«Стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. В марте мы ее брали за 220 рублей за килограмм, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание, — заявила основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова.

В России отпускные цены на хлеб могут вырасти примерно на 10% до конца года, сообщает исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. По его словам, у производителей больше нет возможностей для удержания привычной стоимости из-за подорожания сырья, логистики и роста расходов на выплаты зарплат рабочим.

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал NEWS.ru, что цены на сыр в последние месяцы держатся на высоких планках.

«Цены на сыр в целом находятся на рекордно высоких отметках. Так, например, средние цены на сыры сычужные твердые и мягкие в России по состоянию на 14 августа составили 761,1 рубля за килограмм», — добавил он.

Эксперты считают, что рост курса доллара до отметок 95–100 рублей в последние недели приведет к повышению цен на продукты питания в магазинах уже в ближайшие месяцы. Например, к сентябрю по сравнению с началом августа курица может подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2% (цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает). Баранина также может вырасти в цене на 1–2%.

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