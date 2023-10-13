Правда ли, что дешевое вино исчезнет из магазинов в России: какое останется

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России продлят действие увеличенных пошлин на вина из недружественных стран, что может привести к пропаже импортного спиртного по доступной цене, сообщает «Коммерсант». Что об этом известно?

Правительство с 1 августа повысило импортные пошлины на вина из США, стран Евросоюза, Австралии и других недружественных государств почти в два раза — с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Мера была введена до конца текущего года в качестве ответных санкций на действия западных государств, а также чтобы не допустить значимого роста цен для потребителей и для защиты отечественных производителей.

В результате введенной меры поставки игристых из Италии в августе снизились на 45%, из Испании — на 38%, из Франции — на 25%.

О планах продлить увеличение пошлин сообщили в правительстве и в одной из алкогольных компаний. Министерство экономики на настоящий момент соответствующую информацию не комментировало.

Исчезнет ли вино стоимостью 500 рублей

Поставки ранее предоплаченного вина в Россию продолжаются, однако повышение пошлин и снижение курса рубля могут привести к повышению цен, заявил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

«Повышение пошлин и снижение курса рубля приводят к вымыванию импортного вина стоимостью до 500 рублей за бутылку. Рост цен еще сдерживают запасы, купленные по низкому курсу, а также сток российских вин», — отметил эксперт.

Виноторговые компании планируют снижать закупки вин, цена на которые растет более чем на 25%. По мнению исполнительного директора Fort Александра Липилина, россияне не станут приобретать алкогольную продукцию за 600 рублей, если ранее она стоила 350 рублей.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов обратил внимание, что, несмотря на увеличение пошлин, на российском рынке остается большое количество импортного вина. По его мнению, для защиты российского винного рынка нужно вдобавок к имеющимся мерам ввести квоты на ввоз зарубежного алкоголя, субсидировать затраты на закладку питомников, а также сохранить формулу компенсации за повышенные акцизы.

Что будет с импортным пивом

По данным «Коммерсанта», правительство рассматривает возможность повышения импортных пошлин на пиво из нескольких стран. Однако эта мера может повлечь за собой риски в виде ответного осложнения поставок хмеля в Россию.

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что рост цен на сырье может нанести отрасли ущерб, несопоставимый с доходами от увеличения пошлин, поскольку российским производителям требуется до 10 тысяч тонн хмеля в год, тогда как на территории РФ выращивается лишь 200 тонн.

Какое вино останется доступным

Из-за повышения пошлин вино из Испании, Италии и Франции стоимостью до 700 рублей скоро исчезнет с полок российских магазинов, считают в виноторговой компании Fort.

Ожидается, что в недорогом сегменте останутся вина из Чили, Аргентины и ЮАР.

«Чили всегда входила в пятерку стран, импортируемых в Россию, была № 1 среди стран Нового Света и занимала достаточно большой объем рынка — порядка четырех процентов», — указали в компании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также поставщиком недорогих вин может стать Турция, которая предлагает большой ассортимент «хороших по соотношению цена/качества» алкогольных напитков.

В Fort также обратили внимание, что некоторые российские производители сейчас активно вкладывают средства в продвижение и маркетинг, благодаря чему расширяют свою долю на рынке.

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